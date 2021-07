COVID-afdelingen Martini Ziekenhuis dicht: ‘Formeel een punt achter zeer intensieve periode’

nieuws

Foto: Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis heeft de speciale COVID-afdelingen opgeheven, waar sinds het begin van de coronapandemie 1050 patiënten werden behandeld. In een speciale video bedankt het ziekenhuis alle medewerkers voor hun grote inzet tijdens een intensieve periode voor het ziekenhuis.

Ook vinden alle medewerkers vanaf donderdag hun naam terug op grote borden in het ziekenhuis, die bij de personeelsingangen en in de centrale hal zijn geplaatst.

“We ontvingen onze eerste coronapatiënt op 15 maart 2020”, zo schrijft het ziekenhuis. “Er volgden nog 1050 anderen, waarvan helaas 180 patiënten in ons ziekenhuis zijn overleden aan de gevolgen van corona.”

Volgens Ton Tiebosch, bestuurslid van het ziekenhuis, hebben deze 1050 patiënten het leven van de medewerkers op hun kop gezet: “Onze laatste COVID-patiënt werd twee weken geleden opgenomen en is inmiddels weer naar huis. We sluiten deze intense periode af met trots over wat we hebben bereikt.”