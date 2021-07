Coronasteun voor cultuur: “Dit biedt weer een beetje perspectief”

Culturele instellingen Paradigm en MON zijn erg blij dat ze coronasteun krijgen van de gemeente. Ze zijn twee van de zes instellingen die in totaal 277.000 euro ontvangen om hun schade te compenseren.

“Ja, geweldig,” zegt Ruud de Vries van MON. “Het komt eigenlijk precies op het goede moment. Uiteindelijk gaat het allemaal om geld, dat heb je nodig om te overleven. Dit is een boost en biedt weer een beetje perspectief.” Paul Grimmius van Paradigm is het daarmee eens. “Ja, toen we dit nieuws hoorden waren we echt super blij.”

Door de recente versoepelingen kunnen de instellingen wel weer activiteiten organiseren. “We hebben alweer twee festivals in de planning staan, dus gelukkig is daar weer veel vooruitzicht op een betere toekomst. Dit helpt ons absoluut ook om de geleden schade te compenseren.”