‘CoronaCheck-app vertoont nog kinderziektes’

Foto: Nederlandse Staat en SDU

De CoronaCheck-app kampt nog met kinderziektes. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid tegenover De Telegraaf.

De kinderziektes kunnen er onder andere toe leiden dat mensen die recht hebben op een QR-code er toch geen krijgen. Volgens de krant zijn mogelijk honderdduizenden mensen kortere of langere tijd gedupeerd. Soms kunnen ze daardoor bijvoorbeeld niet op reis. Zo zouden streepjes en trema’s in namen die niet in het systeem zijn ingevoerd voorkomen dat iemand een QR-code krijgt. Ook blijkt het onmogelijk te zijn om 70.000 mensen van wie de geboortedatum niet volledig bekend is een code te geven. Ook vergeten medewerkers van de GGD wel eens om het vakje ‘volledig gevaccineerd’ aan te klikken als mensen hun tweede prik hebben gehaald.

Het ministerie van Volksgezondheid laat in een reactie weten dat er hard gewerkt wordt om de problemen op te lossen.