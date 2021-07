Conflict rond opvang Barkmolenstraat lijkt opgelost

nieuws

Foto: Google Streetview

Het conflict tussen de bewoners van de Barkmolenstraat en de gemeente over een opvanglocatie aan die straat is opgelost. De gemeente is met de bewoners in gesprek gegaan.

Het aantal ex verslaafden dat in het appartementencomplex in de wijk de Meeuwen woont mag in de toekomst onder voorwaarden worden uitgebreid naar 26. Eerder bepaalde de voorzieningenrechter dat er maar veertien mochten worden opgevangen. Onderzoek door een onafhankelijk bureau overtuigde de rechter dat de gevreesde overlast wel mee zou vallen maar legde de gemeente wel voorwaarden op. De gemeente ging vervolgens met de bewoners in gesprek.

De gemeente trekt het boetekleed aan: ‘De communicatie met de bewoners had veel beter gemoeten’ zegt wethouder Roeland van der Schaaf.