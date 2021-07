Club Kokomo verdwijnt, maar gaat door onder nieuwe naam

nieuws

Foto: Club Kokomo

Met vereende krachten werd maandag het logo van Club Kokomo van het gebouw in de Gelkingestraat verwijderd. De club gaat een doorstart maken onder een nieuwe naam.

Het nieuws van ‘een nieuw begin’ werd maandag bekend gemaakt op de social media-kanalen van het bedrijf. “We zijn hier al een tijdje mee bezig”, vertelt Geeske Smid van Club Kokomo. “De oorzaak is de coronacrisis. Vanwege de maatregelen om het virus onder de duim te krijgen moesten wij vorig jaar maart de deuren sluiten. Na verloop van tijd ga je nadenken. Omdat je gesloten bent is er ineens tijd om werkzaamheden uit te voeren. Je gaat nadenken hoe je de club op kunt frissen. Het begon met het leggen van een nieuwe vloer. Vervolgens dachten we, wat als we nu de muren een andere kleur geven? Vervolgens kwam de vraag bovendrijven of we de huisstijl niet moesten aanpassen, en of er geen andere naam moest komen. Uiteindelijk is het een totale make-over geworden.”

Medio juli open

Club Kokomo is een bekende naam in Stad en Ommeland. Smid noemt het daarom ook spannend. “Natuurlijk is het spannend. Je neemt afscheid van een naam die erg bekend is onder het uitgaanspubliek. Sinds 2010 heet het Kokomo, daarvoor was het sinds 1987 The Palace. Allemaal onder dezelfde eigenaar. Maar je weet ook dat je met de tijd mee moet gaan. Stilstand is achteruitgang.” Wanneer de nieuwe club open gaat is nog onbekend. “We verwachten medio juli. Maar we zijn een beetje overvallen. Je herinnert je wellicht nog de persconferentie van het kabinet waarin het openingsplan gepresenteerd werd. In dit openingsplan zou er voor ons half juli ruimte gaan komen om weer open te kunnen. Dat is waar we onze plannen op afgestemd hebben. Het is echter anders gelopen.”

Nieuwe naam blijft nog verrassing

Over de nieuwe naam en hoe de nieuwe horecagelegenheid er uit gaat zien blijft Smid geheimzinnig. “Voorlopig zeg ik daar nog helemaal niets over. We hebben vandaag naar buiten gebracht dat Kokomo gaat verdwijnen. We vonden dat dit ook het moment was om dit nu te doen. Het logo is weggehaald en het laatste wat je wilt is dat er allemaal geruchten gaan ontstaan. Dat mensen bijvoorbeeld gaan roepen dat we slachtoffer zijn geworden van de lockdown. Dat is allemaal niet waar. We zitten nu 34 jaar op deze plek en in die jaren hebben we voldoende reserve opgebouwd om deze grote make-over te realiseren. We komen terug onder een nieuwe naam. En ik kan je zeggen dat het fantastisch gaat worden. We hebben er het volste vertrouwen in dat er weer een hele mooie periode aan gaat komen. Ik zou je willen adviseren om onze Instagram-pagina en onze Facebook-pagina goed in de gaten te houden voor het laatste nieuws.”