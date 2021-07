Club Kokomo gaat verder onder de naam PALACE

nieuws

Foto: StappenGroningen.nl

Een oude naam keert terug in de uitgaanswereld van Groningen. Club Kokoma aan de Gelkingestraat gaat vanaf woensdag door het leven als PALACE. De eigenaar laat weten dat het om een totale make-over gaat.

Onlangs werd al bekend dat de naam Club Kokomo gaat verdwijnen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de laatste hand aan het nieuwe interieur. “We vonden dat het tijd werd voor iets nieuws”, vertellen eigenaar Bert Westerhof en manager Geeske Smid. “Eigenlijk hadden we eerder al een grote verbouwing gepland. Corona gooide roet in het eten. Acht weken geleden hebben we de knoop doorgehakt. Dit gaat het worden. Mensen herkennen de club heus nog wel, alles is alleen fris en nieuw.”

Kokomo is niet gestopt uit nood

Over één ding willen Westerhof en Smid duidelijk zijn. Het coronavirus heeft in de horeca hele duidelijke sporen achtergelaten maar heeft Club Kokomo niet aan de rand van de afgrond gebracht. Van een faillissement is dan ook geen sprake. “Het afgelopen anderhalf jaar heeft geld gekost. Maar na 34 jaar hebben we best wat reserve. We stoppen Kokomo niet uit nood. Deze facelift is een investering in de toekomst, een manier om deze zaak echt interessant te houden voor het uitgaanspubliek.”

“Wow-gevoel”

In PALACE wordt warm donkerpaars de hoofdkleur. De afgelopen periode is er gewerkt aan het leggen van nieuwe vloeren. Maar ook zijn er nieuwe lampen en een muziekinstallatie geïnstalleerd. Daarnaast is er een nieuwe entree, exterieur en is de huisstijl aangepakt. Westerhof en Smid hopen ook dat het publiek snel kennis kan maken met de vernieuwde uitgaansgelegenheid. “Toen de overheid een aantal weken geleden bekendmaakte dat de maatregelen voor de horeca versoepeld werden, toen overviel ons dat behoorlijk. Wij hadden rekening gehouden met eind september. Daar hebben we onze hoop nu weer op gevestigd. We kunnen niet wachten om de mensen dat ‘wow-gevoel’ te geven als ze na zoveel maanden eindelijk weer bij ons kunnen stappen.”

PALACE

Dan nog even de naam. De naam Club Kokomo is verdwenen. “Wat we gedaan hebben is echt een facelift, het is gewoon een nieuwe tent geworden. Daarom dachten we dat het ook goed was om er een nieuwe naam aan te geven. Hoewel, nieuw. Tussen 1987 en 2010 heette de club op deze plek al The Palace. Het lidwoord is nu verdwenen voor een iets moderner gevoel. Wij hebben het meerdere mensen gevraagd: wat zou een goede naam zijn? De helft kwam met Palace. En dat vonden wij eigenlijk wel een heel goed idee.” Eén dezer dagen wordt de nieuwe naam geïnstalleerd op het pand.