nieuws

Club- en buurthuizen die na de coronacrises weer open gaan kunnen van de gemeente maximaal drieduizend euro krijgen om hun activiteiten weer op te starten.

Het benodigde geld is afkomstig uit de compensatieregeling Financiële Effecten Coronacrises voor Club- en Buurthuizen. Daar werd veel minder gebruik van gemaakt dan verwacht en dus is er nu extra geld voor activiteiten in verband met de herstart van club en buurhuizen na de coronacrises.

De wethouder houdt rekening met zo’n 55 aanvragen.