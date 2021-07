Celstraf voor Drent (51) die Gronings raadslid met de dood bedreigde

nieuws

De rechtbank in Assen heeft een 51-jarige man uit het Drentse Pesse veroordeeld tot een celstraf van acht weken, waarvan twee voorwaardelijk. De man krijgt de straf, omdat hij een mail met doodsbedreigingen stuurde naar het Groningse raadslid Hans Sietsma (GroenLinks).

De man kreeg al eerder een voorwaardelijke celstraf van twee weken voor vergelijkbare misdrijven, zo stelt het Dagblad van het Noorden. Daarom moet de man deze twee weken alsnog in een cel doorbrengen. Het OM eiste twee weken gelden nog een celstraf van tien maanden tegen de man, maar de rechtbank acht de Pessenaar verminderd toerekeningsvatbaar en legde daarom een lagere straf op.

‘Schiet je hoogstpersoonlijk een kogel door de kop’

De bedreigingen van de man aan Sietsma werden per mail verstuurd. De man beweerde dat Sietsma een ‘satanist’ en een ‘nazi’ is, na het zien van een filmpje van politiemensen die ingrepen in een park. ’Als wij winnen, schiet ik je hoogstpersoonlijk een kogel door de kop’, zo viel in één van de mails te lezen. De mails lieten bij Sietsma een diepe indruk achter, zo stelde het raadslid twee weken geleden in de rechtszaal.