CDA wil weten waarom vv Glimmen geen nieuw kunstgras krijgt

sport

Foto Andor Heij

Het CDA wil van het gemeentebestuur weten waar de voetbalvereniging Glimmen geen nieuw kunstgrasveld krijgt.

Het veld is ouder dan 12 jaar en daarom afgeschreven. Maar de gemeente wil het kunstgrasveld renoveren. Dat steekt extra, want onlangs werd besloten dat de sportverenigingen in de voormalige gemeentes Haren en Ten Boer net zo veel gaan betalen als overige verenigingen in Groningen.

“Het college heeft besloten dat sportverenigingen in Haren en Ten Boer de komende jaren duizenden euro’s extra moeten gaan betalen aan de gemeente”, aldus CDA fractievoorzitter Rene Bolle. “Na een paar maanden kiest de gemeente bij vv Glimmen niet voor een nieuw veld, maar voor renovatie met afgedankte materialen. Om dat vervolgens ook nog eens niet vooraf met de club te bespreken. Ongelofelijk.”

Daarnaast zijn er vragen over het milieu, omdat er op het veld rubbergranulaatkorrels liggen die mogelijk een risico vormen voor de gezondheid en voor vervuiling zorgen van de grond.