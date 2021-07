CDA Groningen blij met einde verplichte zondagopening voor winkels

nieuws

Foto Andor Heij

Het CDA in Groningen is blij met de invoering van een nieuwe winkeltijdenwet. De nieuwe wet, die donderdag werd aangenomen door de Tweede Kamer, zorgt ervoor dat winkeliers niet meer kunnen worden verplicht om hun winkels op zondag en op koopavonden te openen.

Het CDA in Groningen is blij dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet, zo stelt Jalt de Haan, de kersverse lijsttrekker van het CDA, donderdagmiddag op Twitter: “Op deze *zwarte dag ook mooi nieuws! Een paar jaar geleden heeft het CDA, samen met de SP, gestreden tegen de duizenden euro’s boete die winkeliers in Winkelcentrum Paddepeol kregen, omdat ze weigerden op zondag open te gaan. Daar is nu definitief een eind aan gekomen!”

Wrevel tussen eigenarenvereniging en winkeliers, gevolgd door hoge boetes

Vanaf 2014 ontstond er wrevel tussen de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren in Winkelcentrum Paddepoel en een aantal winkeliers. De CVvE verplichtte haar leden toen om open te gaan op koopavonden en op zondag. Winkeliers die zich niet aan de gestelde winkeltijden hielden, kregen hoge boetes opgelegd.

Onder meer de raadsfracties van de SP, het CDA, de PvdA en de Stadspartij kaartten de situatie aan bij het gemeentebestuur. Mede dankzij hen kwam er eind 2018 een einde aan het conflict, toen de CVvE instemde met een voorstel om zondagopening niet meer te verplichten. Daarmee werden ook de boetes kwijtgescholden.

* Met de zwarte dag, waar De Haan aan refereert, verwijst hij naar de dood van misdaadjournalist Peter R. De Vries. Hij overleed donderdag aan verwondingen, die hij iets meer dan een week geleden opliep bij een aanslag op zijn leven.

