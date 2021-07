CDA-bestuur draagt Jalt de Haan voor als lijsttrekker in gemeente Groningen

nieuws

Jalt de Haan- Foto: CDA Groningen

Als het aan het bestuur van het CDA in Groningen ligt, wordt Jalt de Haan de lijsttrekker tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

De Haan is sinds 2014 voor het CDA actief als woordvoerder en fractiemedewerker en werkt daarnaast als leerkracht in het basisonderwijs. “Ik zie in mijn werk als leraar dat lang niet elk kind dezelfde kansen op een goede toekomst heeft”, aldus De Haan. “Zo groeien er in Groningen veel te veel kinderen op in armoede. Ook is er in bepaalde wijken van de gemeente veel onveiligheid en neemt het wapenbezit onder jongeren hard toe. Dat moet echt dringend anders en daar wil ik mij graag voor inzetten.”

René Bolle, de huidige fractievoorzitter van het CDA in de Groninger gemeenteraad, heeft besloten te stoppen met zijn werk in de lokale politiek en keert dan ook niet terug op de kieslijst. “Ik ben nu twaalf jaar actief voor het CDA in Groningen, waarvan acht jaar als fractievoorzitter. Dan is het op een gegeven moment tijd voor een nieuw gezicht. Ik heb er alle vertrouwen in dat we onder de leiding van De Haan een mooi resultaat kunnen neerzetten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.”

De leden van de lokale fractie moeten nog wel instemmen met de eerste plek voor De Haan op de kieslijst.