CBS: ‘224 corona-doden in Groningen tijdens tweede golf’

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

In de provincie Groningen zijn, tijdens de tweede golf van het coronavirus, 224 meer overleden dan tijdens dezelfde periode in voorgaande jaren. Deze cijfers bracht het CBS vrijdagochtend naar buiten.

De tweede golf van het virus zorgde in de provincie Groningen voor vijf procent ‘oversterfte’. Daarmee valt Groningen onder het landelijke gemiddelde van 9 procent. Ter vergelijking: In Flevoland was er sprake van een oversterfte van 18,5 procent, het grootste percentage van Nederland. In de regio IJsselland was de oversterfte het laagst, met 3,1 procent.

“De hogere sterfte in de tweede golf is volledig toe te schrijven aan COVID-19”, aldus het CBS. Net als tijdens de eerste golf overleden er meer mannen dan vrouwen aan de ziekte. De meeste doden vielen in de leeftijdsgroep 65 tot 80 jaar. De oversterfte vond vooral plaats van september tot en met februari. Daarna ging de oversterfte langzaam terug naar een normaal sterftecijfer.