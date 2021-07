CarProf doneert 17.000 euro aan TrafVic-Kids

nieuws

Het autobedrijf CarProf Bockhoudt Groningen heeft een cheque ter waarde van ruim 17 duizend euro uitgereikt aan TrafVic-Kids, het goede doel van Fonds Slachtofferhulp voor jonge verkeersslachtoffers.

CarProf zet zich sinds 2020 in voor kinderen die slachtoffer of nabestaande zijn van een verkeersongeval. Dit om de de relatie tussen goed onderhoud en veiligheid te benadrukken. Dennis Brinkhuizen van CarProf Bockhoudt Groningen zegt: “Als de banden of remmen van een auto versleten zijn, is de remweg langer. Daardoor kan een noodstop fataal worden, Omdat consunenten dit wel eens onderschatten, willen wij het belang van de APK benadrukken.” Van elke uitgevoerde APK gaat 50 cent naar TrafVic-Kids.

Fonds Slachtofferhulp biedt met dit project specialistische hulp aan kinderen na een ernstig verkeersongeval. Zij zijn zelf slachtoffer, of hebben bijvoorbeeld een familielid. Ineke Sybesma, directeur van Fonds Slachtofferhulp, zegt: “Door het onwikkelen van dit landelijke hulpprogramma met wetenschappers en therapeuten wordt de kans op psychische klachten op de lange termijn verkleind en kunnen wij in de toekomst jaarlijks honderden jonge slachtoffers therapie bieden.”