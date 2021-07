Capaciteitsprobleem bij laboratoria zorgt voor vertekend beeld in coronacijfers

nieuws

Sneltest corna

Nederland raakt het zicht op het coronavirus kwijt. Dat laat coronadata-analist Marino van Zelst aan de NOS weten nadat er op zaterdag opnieuw 11.000 positieve testen zijn afgenomen.

Het aantal positieve testen schommelt al een aantal dagen rond de 11.000. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de grootste groei er uit is. Van Zelst denkt echter dat we het zicht kwijtraken. “Ik denk dat het zicht nog nooit zo slecht is geweest”, laat hij weten. “Dat heeft twee redenen: we onderschatten waarschijnlijk het aantal besmettingen en we weten niet goed hoe die zich vertalen in andere indicatoren zoals ziekenhuisopnames.” Van Zelst denkt dat de stagnatie wordt veroorzaakt doordat er niet genoeg tests kunnen worden verwerkt. Daar zijn ook aanwijzingen voor. “Bij steekproeven voor het maken van een testafspraak zie je dat mensen soms pas een dag later en 40 kilometer verderop terecht kunnen. De teststraten zijn overvol. Als mensen ver moeten reizen en lang op de uitslag moeten wachten, bestaat het risico dat ze zich niet laten testen.” Hierdoor is de kans groot dat je besmettingen mist.

Opvallende terugval

Dat er capaciteitsproblemen zijn bij de laboratoria bevestigt de GGD. Vrijdagavond maakte de Groningse GGD bekend dat er tot komende maandag geen reizigerstesten kunnen worden uitgevoerd omdat het lab dat de testen analyseert de uitslagen niet tijdig kan doorgeven. Behalve in Groningen speelt dit probleem ook in vijf andere regio’s. Ondanks deze beslissing neemt de wachttijd voor reguliere tests nog steeds toe. De gemiddelde wachttijd op een uitslag is nu 18 uur, hoewel dit ook langer kan duren. In Groningen kan het bijvoorbeeld 48 uur duren. “Je ziet dan in de data een opvallende terugval. In Groningen waren er bijvoorbeeld een paar dagen lang 400 positieve tests, en een dag later opeens 100. De combinatie van al die factoren kan de cijfers behoorlijk vertekenen.”

Lastig te duiden

Zicht houden op het virus is volgens de data-analist belangrijk. Als je het aantal positieve tests weet dan kun je berekenen wat de belasting voor de zorg gaat zijn. Als je dat niet weet, is de juiste maatregelen treffen moeilijk. “We zien de ziekenhuisopnames nu ook weer oplopen. Maar in een andere verhouding dan eerst omdat we aan het vaccineren zijn. We weten alleen nog niet in welke verhouding. Dat maakt de huidige situatie heel lastig te duiden.”