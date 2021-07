Camper slaat om op A28, vertraging richting Groningen

nieuws

Een weginspecteur van Rijkswaterstaat sluit een rijbaan af. Foto: User:Willem_90 - Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11054207

Wegverkeer op de A28 richting Groningen moet zondagmiddag rekening houden met vertraging. Op de snelweg is een camper omgeslagen.

Het ongeluk gebeurde rond 14.50 uur tussen Assen-Noord en de brug over het Noord-Willemskanaal. Door het ongeluk staat er tussen Assen-Noord en Vries een file van 2 kilometer. “De camper is op zijn kant beland door een klapband”, meldt Rijkswaterstaat. “Om het voertuig weer rechtop te zetten stellen we een verkeersstop in.” Bij het ongeluk is niemand gewond geraakt.

Een verkeersstop is een maatregel die weginspecteurs van Rijkswaterstaat in kunnen stellen om verkeer rond werkzaamheden of een incident voor een korte tijd stil te zetten. Rond 15.50 uur ging de weg weer open.