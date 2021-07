Buurtcentrum Poortershoes door een ringetje te halen

Buurtcentrum Poortershoes in de Oosterpoortwijk heeft een opknapbeurt achter de rug en is door een ringetje te halen. Donderdag verdwenen de steigers.

Het pand is zowel van binnen als buiten met een flinke kwast verf opgefrist. De buitenkant heeft weer de originele kleuren terug gekregen die het pand had in 1881.

Het gebouw aan de Oosterweg was ooit een school, maar nu worden er tal van activiteiten voor de buurt georganiseerd zoals yoga en schilderen en er kan voor een klein bedrag gegeten worden.

Door de coronacrisis moest het Poortershoes de deuren sluiten en daarom is besloten het pand op te knappen. Op 17 augustus gaat het Poortershoes weer open.