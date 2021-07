Buurtbewoners starten petitie voor ‘pumptrack’ in Diamantpark Vinkhuizen

nieuws

Foto: Andreas Schwarzkopf via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Een aantal ouders, bewoners en omwonenden van het Diamantpark in Vinkhuizen zijn onlangs een petitie gestart, omdat ze in het park een ‘pumptrack’ of een skatebaan willen laten aanleggen door de gemeente.

“Een stuntstepjes is bij mijn zoon in ieder geval de beste koop ooit”, zo schrijft Fannie Hovenkamp bij de petitie. “Waar mijn zoon en zijn vriendjes zijn, zijn hun stepjes ook!”

Volgens Hovenkamp missen de kinderen en ik een leuke, veilige, grote skatebaan: “Als ouders wil je natuurlijk dat je kind lekker buiten kan bewegen op een veilige overzichtelijke plek. Vandaar dat ik mij eens ben gaan oriënteren. Ik kwam uit bij een pumptrack. Dit is een verharde baan met bulten en bochten, de baan is aaneengesloten zodat je eindeloos rondjes kan blijven gaan.”

Het Diamantpark lijkt de buurtbewoners de beste plek voor de baan, zo stellen de opstellers van de petitie. Hovenkamp: “Nu wil ik graag kijken, met hulp van het Wijkteam Vinkhuizen, of wij dit mogelijk kunnen maken. Want in deze tijd van COVID-19 kan elk kind meer beweging gebruiken!”