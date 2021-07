Buurtbewoners enthousiast over pumptrack: “Wat mij betreft moet het morgen komen”

Een petitie voor een pumptrack in Vinkhuizen heeft al ruim 170 handtekeningen opgeleverd. Een pumptrack is een soort skatebaan met heuvels waar kinderen bijvoorbeeld op kunnen steppen of skeeleren.

Initiatiefnemer Fannie Hovenkamp vindt het vooral belangrijk dat tieners een veilige plek hebben om buiten te spelen. “Mijn kinderen steppen en skeeleren heel veel. Dat doen ze nu bij een park achterin Vinkhuizen, maar dat wordt binnen twee jaar gesloopt. Het is ook een onoverzichtelijke plek en ik wil graag dat mijn kinderen op een veilige plek kunnen skaten.”

Ze ziet dat skaten ook een hype is op dit moment. “Veel kinderen hebben een stuntstep of een elektrische step. Ik had eerst als locatie het Diamantpark in gedachten, maar dat leeft al heel erg. Dit mooie park, het Kornalijnpark, ligt een beetje stil terwijl het heel mooi is.”

Donderdag ging ze langs de deuren om handtekeningen te verzamelen voor de petitie. Veel buurtbewoners zijn enthousiast. “We hebben wat voor de kleintjes, we hebben een basketbal voor de oudere kinderen en studenten,” vertelt Katja van der Wolde. “We hebben hier een prachtige ruimte voor zo’n baan, ik zou het helemaal toejuichen. Wat mij betreft moet het morgen komen.”