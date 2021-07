Buijs: Stoppen Robben is jammer, maar begrijpelijk’

sport

Foto: FC Groningen

Trainer Danny Buijs van FC Groningen zegt begrip te hebben voor de beslissing van Arjen Robben om niet meer te spelen voor de club. Dat liet Buijs vrijdagochtend weten, via het Youtubekanaal van de club.

“Het is jammer voor ons, omdat we vorig jaar hebben kunnen zien welke enorm positieve inbreng hij op de club heeft, maar ook vooral op het team”, zo stelt Buijs. “Maar zijn beslissing is ook begrijpelijk, omdat hij natuurlijk had gehoopt meer minuten te maken dan hij vorig seizoen maakte. Als je ziet wat hij ervoor heeft gedaan en gelaten, dan is het ook wel weer heel begrijpelijk.”

Robben maakte donderdagmiddag bekend dat er hij zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen hangt. Hij tekende ongeveer een jaar gelden een contract bij de club, één jaar nadat hij stopte bij Bayern München. Maar Robben liep, ondanks het feit dat hij in zeven wedstrijden in actie kwam voor Groningen in het vorige seizoen, tegen te veel fysieke drempels aan om een echte comeback te maken.

De oefencampagne van FC Groningen gaat, ook zonder Robben, onverminderd door. De groep vertrok vrijdag naar Duitsland, waar het vanavond en morgen oefenwedstrijden speelt tegen de Duitse derde-divisionisten SC Verl en VfL Osnabrück.