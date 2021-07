Brommerrijder ernstig gewond bij verkeersongeluk in De Hunze

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Beijumerweg in de Groningse wijk De Hunze is een brommerrijder ernstig gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.30 uur. “Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om een eenzijdig verkeersongeluk”, vertelt de fotograaf. “De brommerrijder is onderuit gegaan en is daarbij lelijk ten val gekomen.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Agenten hebben de Beijumerweg afgesloten en er staan hier twee ambulances. Ambulanciers zijn druk bezig om het slachtoffer te stabiliseren. Ook het Mobiel Medisch Team, het MMT, was aanvankelijk onderweg, maar hun hulp was uiteindelijk niet nodig.” Het slachtoffer is, nadat het gestabiliseerd was, met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. “Wij hebben de brommer opgehaald en deze naar het bureau gebracht”, laat de politie weten. “Collega’s doen onderzoek of er bij het ongeluk ook alcohol in het spel was.”