Broers uit Stad krijgen celstraf en tbs voor mislukte overval op kledingzaak aan Waagstraat

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

De rechtbank in Groningen heeft dinsdagmiddag celstraffen van respectievelijk zestien en veertien maanden opgelegd aan twee broers van 19 en 21 jaar uit de Stad, omdat ze op 12 juli vorig jaar hebben geprobeerd om kledingwinkel Per Lui aan de Waagstraat te overvallen.

Beide jongemannen kregen ook tbs opgelegd door de rechtbank, zo melden DvhN en RTV Noord. De twee jongemannen zaten al bijna een jaar in voorarrest. Deze tijd hoeven ze daarom niet meer in de cel door te brengen.

Beide broers kampen volgens deskundigen met psychische stoornissen. De broers kregen daarom beide tbs met voorwaarden opgelegd, ook wel bekend als ‘tbs-light’. Het OM eiste tegen de jongere broer wel volledige tbs met dwangverpleging, omdat hij eerder werd veroordeeld voor mishandeling, bedreiging, autodiefstal, geweldpleging en rijden zonder rijbewijs. De rechtbank ging hier echter niet in mee.

De twee broers probeerden op 12 juli vorig jaar een overval te plegen op kledingwinkel Per Lui aan de Waagstraat in Groningen. Met een mes bedreigden ze de eigenaar en vroegen om geld en kleding. Een medewerker van de winkel wist het pand echter af te sluiten, terwijl de overvallers er nog in zaten.

De broers gaan in hoger beroep tegen de uitspraak.