Brandweerauto betrokken bij verkeersongeluk

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Een tankautospuit van de Groninger brandweer die woensdagmiddag onderweg was naar een brand in de binnenstad is op de Eikenlaan betrokken geraakt bij een verkeersongeluk. Bij het ongeluk is niemand gewond geraakt.

“De brandweerauto reed met zwaailicht en sirene vanaf winkelcentrum Paddepoel op de Eikenlaan en wilde de afslag Kastanjelaan nemen”, vertelt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl. “Een personenauto kwam vanaf de Elzenlaan. De bestuurster van dit voertuig verklaarde dat ze wel een sirene had gehoord maar dat ze het brandweervoertuig over het hoofd had gezien. Hierdoor was een botsing het gevolg.”

De schade aan de brandweerauto is beperkt gebleven. “Er is wat schade ontstaan aan de voorbumper. De personenauto heeft meer schade opgelopen. Een bergingsbedrijf zal dit voertuig weg moeten slepen.” De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Het bestrijden van de brand in de binnenstad kwam niet in gevaar. Bij een brand in het centrum wordt er gewerkt met een scenario waarop twee tankautospuiten worden opgeroepen. Omdat het om een kleine brand ging kon dit door de brandweerlieden van de tweede wagen worden afgehandeld.