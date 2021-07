Brandweer rukt uit voor wateroverlast in woning Schildersbuurt

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest woensdagavond in actie komen voor wateroverlast in een woning aan de H.W. Mesdagstraat in de Schildersbuurt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van wateroverlast kwam rond 19.50 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een woning waarvan de bewoners thuis zijn”, weet incidentenfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl te vertellen. “Men had in de woning last van flinke wateroverlast. Brandweerlieden hebben direct de hoofdkraan dichtgedraaid zodat er geen water meer uit de leiding kon stromen.”

Over de precieze oorzaak van de lekkage is niets bekend. Ook is onbekend hoe groot de schade is. De brandweer keerde na een half uur weer terug naar de kazerne.