Brandweer in actie voor brand in weiland aan Middelberterweg

Foto: Sebastiaan Scheffer

In een weiland aan de Middelberterweg heeft zaterdagmiddag enige tijd brand gewoed. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 16.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. Bij aankomst bleek het te gaan om een stuk grasland waar men bezig was om het onlangs gemaaide gras te schudden. Door onduidelijke oorzaak was er brand ontstaan. De eigenaar was direct na het uitbreken van de brand begonnen met bluswerkzaamheden. Daarbij kreeg hij hulp van omstanders die met brandblussers aan kwamen snellen.

Brandweerlieden hebben een nacontrole uitgevoerd maar konden al snel constateren dat het vuur onder controle was. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.