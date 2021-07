Brand in containerflat voor studenten Peizerweg, pand ontruimd

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een containerflat voor internationale studenten aan de Peizerweg heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed.

De melding van de brand kwam rond 02.10 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. Vrij snel daarna werd er opgeschaald naar ‘middelbrand’ waarop ook een tweede tankautospuit werd opgeroepen. “Wij werden opgeroepen voor een woningbrand”, vertelt een woordvoerder van brandweer Groningen. “Er zou nog iemand in de woning aanwezig zijn. We hebben echter niemand aangetroffen. De brand is inmiddels onder controle.”

Veel hulpdiensten

Volgens incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl waren er veel hulpdiensten aanwezig. “Er staan verschillende brandweer- en politiewagens en ook en ambulance staat voor de containerflat. Daarnaast is zojuist het Mobiel Medisch Team, het MMT, ter plaatse gekomen. De brandweer heeft verschillende slangen uitgerold, behalve hogedruk gaat het ook om lagedruk. Daarnaast zie ik dat er flink wat rook vrij komt. Van een brandweerman begreep ik dat het om een brand in een badkamer ging.”

Oorzaak onbekend

Het gebouw werd vanwege de brand deels ontruimd. “Brandweerlieden hebben zojuist een ventilator naar de containerflat gebracht waarmee ze de rook uit het pand gaan verdrijven.” Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Ook is onbekend hoe groot de schade is. De hulpdiensten keerden rond 03.00 uur terug naar de kazerne.