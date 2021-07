Brailleweg zes weken dicht; viaduct Van Iddekingeweg tijdelijk weer open voor fietsers en voetgangers

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

Vanwege de sloop van het tijdelijke viaduct over de Brailleweg wordt de straat vanaf aanstaande maandag zes weken afgesloten voor alle verkeer. Het viaduct onder de A28 bij de Van Iddekingeweg wordt daarom vanaf vrijdag tijdelijk heropend voor fietsers en voetgangers.

Het tijdelijke viaduct bij de Brailleweg kan worden afgebroken, omdat het nieuwe viaduct vorige maand in gebruik is genomen. In de zomerperiode worden bij het tijdelijke viaduct onder andere damwanden uitgetrild, beton gehakt en sloopafval afgevoerd. Ook wordt er grond aan- en afgevoerd. De werkzaamheden kunnen bij omwonenden zorgen voor overlast door geluid en trillingen.

Aannemerscombinatie Herepoort werkt sinds maart aan de verbreding van het viaduct van de A28 over de Van Iddekingeweg. De onderdoorgang van het viaduct werd in mei afgesloten vanwege de veiligheid. Maar de werkzaamheden worden tijdelijk aangepast, waardoor de onderdoorgang vanaf vrijdag 07.00 uur weer open is voor fietsers en voetgangers. Zo blijft De Wijert toegankelijk.

Zodra de Brailleweg weer open is, gaat de onderdoorgang bij de Van Iddekingeweg weer dicht. Dat zal zijn op 23 augustus. Deze onderdoorgang gaat dan weer open op maandagochtend 6 september.