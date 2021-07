Bornholmstraat komend weekend afgesloten onder zuidelijke ringweg

nieuws

Foto via Google Maps - Streetview

Van vrijdagavond 20.00 uur is de Bornholmstraat in Groningen afgesloten voor autoverkeer, ter hoogte van de onderdoorgang bij de zuidelijke ringweg. De afsluiting duurt tot maandagochtend 06.00 uur.

Aannemer Combinatie Herepoort gaat, aan de noordzijde van het viaduct, betonnen delen verwijderen, asbest saneren en stalen palen inschroeven. Ook wordt er een tijdelijk damwandscherm ingetrild.

De weg is in beide richtingen gesloten voor autoverkeer. Het verkeer in zuidelijke richting wordt omgeleid via de Bornholmstraat, de Lübeckweg en de Europaweg. In noordelijke richting wordt het autoverkeer omgeleid via de Bornholmstraat, Bergenweg, Gotenburgweg, Osloweg, Euvelgunnerweg, Stettinweg en de Sint Petersburgweg. Fietsers en voetgangers kunnen gewoon langs de werkzaamheden rijden.