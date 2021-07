Boeremapark in Haren wordt opgeknapt

nieuws

Foto: Johannes Rienks

De gemeente gaat dit najaar het Burgemeester Boeremapark in Haren opknappen.

Dit gaat in verschillende fases en in overleg met de Stichting Boeremapark. Die stichting trok eerder aan de bel dat er iets aan het park moest gebeuren, omdat er veel achterstallig onderhoud is.

De beschoeiingen worden vervangen, de vijver wordt uitgebaggerd en de dierenweide wordt gedraineerd en opgehoogd. Verder wordt begroeiing van de wilde en sierbraam uitgedund, omdat die veel struiken overwoekeren. Ook worden er op verschillende plekken gesnoeid en bollen en knollen aangeplant. De dekdelen van de brug worden vervangen en worden er twee visvlonders verwijderd. Er blijft één visvlonder over, vlakbij de dierenweide.

Volgend jaar wordt er een hemelwateroverstort aangelegd en worden de gemetselde zitplekken en de Boeremabank gerenoveerd.