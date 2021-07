Boeken krijgen een tweede leven door Zomerbieb bij Zwanebloemweg Haren

nieuws

foto door: Elin Stil

Mensen die graag boeken lezen konden vandaag hun collectie vernieuwen. Aan de Zwanebloemweg in Haren organiseerde Cindy Pitstra vandaag een zomerbieb bij haar minibieb voor het huis. Liefhebbers van boeken konden hier boeken ruilen of meenemen.

Cindy is zelf dol op lezen, maar heeft te veel boeken. Al snel kwam ze op het idee om een minibieb voor haar huis te zetten. Zo krijgen haar boeken die ze heeft gelezen een nieuwe bestemming. Bij de zomerbieb staan de boeken op tafels naast de minibieb gepresenteerd. Er is een variatie van zomerboeken, kookboeken en echte literatuur. Om ervoor te zorgen dat er genoeg aanbod is tot het einde van de dag vult ze ook boeken aan. ”Een bekende titel die ik heb neergelegd is de Ontdekking van de Hemel, geschreven door Harry Mulisch”. Maar ook heeft Cindy kookboeken met allemaal zomerse gerechten.

De zomerbieb duurde tot 17:00 uur. Er kwamen veel mensen uit de wijk, maar ook zag ze onbekende gezichten. Het was een leuke middag wat naar meer smaakt. Cindy zag dat er op meerdere plekken in Haren een minibieb is. ”Het zou mooi zijn om gezamenlijk een fietstocht te organiseren langs alle mini-bibliotheken die Haren heeft”