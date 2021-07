Blote-voetenpad bij Speelfesitval Paddepoel

Het was het eerste openbare optreden als wethouder voor Berndt Benjamins, maar direct mocht hij zijn schoenen uit doen. Zo opende hij het blote-voetenpad bij de speeltuin in Paddepoel.

Het blote-voetenpad is onderdeel van het Speelfestival, waarbij in 11 verschillende wijken speeltuinen voor een bepaalde tijd omgetoverd worden tot mini-campings. Zo kan ieder kind uit de wijk sowieso vakantie-ervaringen op doen, ongeacht de situatie thuis. “Soms kan een kind vanwege de financiële situatie of bijvoorbeeld omdat ouders door moeten werken niet op vakantie, en zo kan ieder kind toch zijn wel verdiende vakantie krijgen,” aldus de kersvers nieuwe wethouder.

De Speelfestivals, georganiseerd door onder andere de Speeltuincentrale, zijn er in verschillende wijken in Groningen. In elke wijk op een andere datum worden kinderen vermaakt met allerlei activiteiten.