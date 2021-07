Bloemen voor getuigen die man in scootmobiel op het droge hielpen

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie heeft maandag twee getuigen van een ongeluk afgelopen zaterdag nabij het Jaagpad in het zonnetje gezet. Zij kregen een bloemetje uitgereikt als dank voor alles wat ze gedaan hebben.

Bij de hulpdiensten kwam zaterdagmiddag rond 17.00 uur een melding binnen van een persoon te water. Eenmaal ter plaatse bleek dat een 77-jarige man met zijn scootmobiel in een sloot was beland. “Het slachtoffer is door twee getuigen van 35 en 42 jaar geholpen. Met hulp van agenten lukte het om de man op het droge te krijgen. Hij bleek lichtgewond te zijn geraakt en is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De scootmobiel is door brandweerlieden op het droge gebracht”, schrijft de politie.

De politie is de getuigen erg dankbaar. “Om hen te bedanken hebben we hen een mooie bos bloemen bezorgd als dank voor hun inzet.”