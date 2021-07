Bloemen en ijsjes bij oplevering van verduurzaamde woningen in Molukse wijk

nieuws

Foto: Wierden en Borgen

Het was maandagmiddag een klein beetje feest in de Molukse wijk in Hoogkerk. Daar werden 49 verbeterde en verduurzaamde woningen opgeleverd.

Woningcorporatie Wierden en Borgen heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de woningen klaar te maken voor de toekomst. Een project dat gekenmerkt werd door een intensief voortraject, veel bewonersgesprekken en een bewogen coronajaar. De werkzaamheden werden uitgevoerd door aannemer Jorritsma Bouw. ““We zijn Wierden en Borgen dankbaar dat het achterstallige onderhoud is erkend en is opgepakt door de corporatie en Jorritsma Bouw. Onze wijk heeft een ware metamorfose ondergaan. De Molukse bewoners zijn zeer tevreden. Nog een paar laatste opleverpunten en dan is het project helemaal klaar”, laat bewoonster Cherissa weten.

Tijdens de oplevering maandag ontvingen alle bewoners een bloemenpakket voor in de tuin. Ook was er een ijscoman aanwezig die ijsjes uitdeelde aan de bewoners. Met deze cadeaus wilden Wierden en Borgen en Jorritsma Bouw de bewoners bedanken voor hun begrip en medewerking.

