Binnenstadsprijs naar Kristiaan Capelle van MWPO Holding B.V..

Lins: Kristiaan Capelle van MWPO Holding B.V. Rechts burgemeester Schuiling.

De Jans Cats Prijs 2021 is vrijdag in Martiniplaza uitgereikt aan Kristiaan Capelle van vastgoedontwikkelaar MWPO Holding B.V.

De Jans Cats Prijs is in 2007 ingesteld op initiatief van de Groningen City Club en heeft als doel het onderscheiden van personen, instellingen of bedrijven die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de binnenstad van Groningen.

“MWPO laat zien groot te denken in projecten, zonder details uit het oog te verliezen”, aldus het stichtingsbestuur. “Risico’s worden niet geschuwd en principes staan hoog in het vaandel. Aansprekende voorbeelden in de binnenstad zijn onder meer Merckt aan de Grote Markt, het in een prachtige woonwinkel omgetoverde ontvangst goederen pand aan de Rode Weeshuisstraat, het Student Hotel en de ontwikkeling van het oude V&D pand. Niet in de laatste plaats springt de ontwikkeling van Mercado in het oog. Een versmarkt van allure”.

De prijs werd voor de negende keer uitgereikt. Dat gebeurde door burgemeester Koen Schuiling. De prijs bestaat uit een bronzen plastiek en is ontworpen door de Groningse kunstenaar Albert Geertjes. De prijs is vernoemd naar wijlen Jans Cats, beleidsambtenaar van de gemeente Groningen. Hij werd gezien als steun en toeverlaat voor vele ondernemers in de binnenstad van Groningen.