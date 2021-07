Bijenhotel in Haren officieel geopend: ‘nu de bijen nog’

Het leefgebied van de bij staat landelijk onder druk. Gelukkig voor de bij realiseert de mens dat in toenemende mate. Vandaag opende de wethouder een nieuw bijenhotel aan de Botanicuslaan in Haren.

Om 11.30 uur klinkt een rustig applaus van het zestal aanwezigen. Wethouder Philip Broeksma heeft zojuist officieel het nieuwe bijenhotel geopend, dat vlak bij de kenmerkende ontmoetingsbankjes van de Botanicuslaan is geplaatst. ‘Nu de bijen nog,’ lacht de wethouder.

Het ‘hotel’ heeft een oppervlakte van ongeveer een halve vierkante meter. Het is gebouwd van hout, in ruitvorm, en zit vol met gaatjes, kiertjes en spleetjes. Dat is goed vertoeven voor de doorsnee bij.

Niet doodslaan

Bedenker van dit bijenparadijs in de publieke ruimte is Roelke Nienhuis. Waarom? ‘Zodat mensen ervaren dat bijen niet eng zijn. Dat het niet een akelig beest is dat je dood moet slaan, maar dat het erbij hoort. En dat je daar ruimtes voor creëert.’

Het bijenhotel is gefinancierd door de gemeente vanuit het potje voor De Groene Parel. Dat is een project waarbij bewoners zelf ideeën voor de buurt konden indienen en waar medebewoners vervolgens op konden stemmen. ‘Dit is één van de winnaars geworden,’ legt wethouder Broeksma uit.

Oogje in het zeil

Pety Offeringa woont tegenover het kersverse bijenhotel. Haar badkamer op de eerste verdieping vormt een toevallige uitkijkpost. Vanaf daar houdt ze een oogje in het zeil. ‘Ik let er vooral op dat het bijenhotel niet opzettelijk beschadigd raakt,’ zegt Pety. ‘En dat het met rust gelaten wordt.’

Tot op heden hebben nog geen ongeregeldheden plaatsgevonden. ‘De kust is veilig,’ lacht Pety.

Eerste gasten komen later

Vermoedelijk laat het moment waarop de eerste gasten komen inchecken nog even op zich wachten. Initiatiefnemer Roelke: ‘Ik heb gisteren begrepen van iemand, die ook zo’n hotel had, dat dat wel twee jaar kan duren.’