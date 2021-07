Bewoners Schildersbuurt ontvangen brief van ‘nep-koper’

nieuws

Heb jij de afgelopen dagen een briefje in de bus gehad van Sander de Zwart met de vraag of jij je huis aan hem wil verkopen? Voel je niet vereerd. Dat doet meneer De Zwart namelijk door heel Nederland en het lijkt geen zuivere koffie.Afgelopen week melden de collega’s uit Zeeland al dat hij daar bij verschillende mensen een briefje in de bus deed. En ook in Groningen is hij actief.

In de brief staat dat hij geïnteresseerd is in de woning en dat hij het graag zou willen kopen. Daarbij vermeldt hij zijn telefoonnummer en zijn e-mailadres. Maar als er meermaals gebeld wordt naar het telefoonnummer wordt er niet opgenomen. Een Vlaams klinkende vrouw vertelt ons dat er wordt doorgeschakeld naar een automatisch voicemail systeem. Jammer, want wij waren wel geïnteresseerd in het aanbod van Sander Zwart. Even kopje koffie drinken kan nooit kwaad toch?

Geen zuivere koffie

Voorzitter van de NVM Groningen, Sjirk de Jong ziet het wel vaker gebeuren in Groningen: “We zien het zowel in de stad als op het platteland. Soms is het oprecht. Soms is het grootheidswaanzin. Volgens De Jong is er een verschil als je in een appartementencomplex woon of in een straat met allemaal verschillende soorten woningen. “Als je bij een appartementencomplex allemaal een briefje ontvangt, is het minder gek omdat je allemaal hetzelfde type woning hebt. Bij verschillende woningen is het vaak geen zuivere koffie.”

Bij een studentenhuis geeft De Jong de eventuele koper sowieso weinig kans. “Als ik geïnteresseerd zou zijn in het kopen van een studentenhuis zou ik gewoon even in het kadaster opzoeken wie de eigenaar van het pand is.”

Of er echt een Sander de Zwart heel graag allerlei woningen wil kopen in het land, dat kan je natuurlijk nooit zeker weten. Maar het is wel heel toevallig dat er ook een Sander de Zwart actief is in Zeeland en Alphen aan de Rijn. Mensen laten aan Omroep Zeeland en Alphens.nl weten dat het contact met het nummer niet echt betrouwbaar lijkt.