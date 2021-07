Bewoners Boraxstraat: ‘Geen sloop, maar renovatie!’

Geen sloop van hun woningen maar renovatie, dat willen de bewoners van de Boraxstraat en de Pyrietstraat in Vinkhuizen.

De bewoners gingen vanmiddag naar het kantoor van hun huurbaas de Huismeesters met een petitie om dat te bepleiten. 46 Bewoners van de 56 hadden hun handtekening gezet. Ze zijn al tijden met de Huismeesters in gesprek, over sloop of renovatie. Eind van dit jaar wil Huismeesters een beslissing nemen maar de bewoners vinden dat dat te lang duurt en willen nu duidelijkheid.

Ze hebben al heel lang last van schimmel, tocht, kou, verrotte kozijnen, afvoerproblemen en hoge energierekeningen en ze zijn al drie jaar met de Huismeesters in gesprek.