Bax Bier populairder in buitenland

Nederland is, op Mexico na, de grootste bierexporteur ter wereld.

Ook kleinere brouwerijen, zoals Bax bier, zien dit terug. Bax Bier Groningen is in 2014 opgericht vanuit het hobby brouwen en staat bekend om zijn bijzondere soorten bier. Het bier dat in de Groningse brouwerij wordt gebrouwen is steeds vaker te vinden in het buitenland. Bij Bax Bier brouwen ze gemiddeld per jaar 340 hectoliter aan (speciaal)bier.

Wij vroegen ons af hoe dit Groningse bier gebrouwen werd en liepen een middag mee met brouwer Van.