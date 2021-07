AZNN: ‘Geen coronapatiënten meer in Groningse ziekenhuizen’

nieuws

Foto: Martini Ziekenhuis

Op vrijdagochtend lagen er geen coronapatiënten meer in de Groningse ziekenhuizen. Dat blijkt uit cijfers die het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland naar buiten heeft gebracht.

Dinsdagochtend lagen er nog twee coronapatiënten op verpleegafdelingen in Groningen, maar ook deze patiënten waren op vrijdagochtend ontslagen.

De laatste keer dat de Groningse ziekenhuizen vrij waren van coronapatiënten, was afgelopen augustus.

Ook Drentse ziekenhuizen ‘coronavrij’

Ook in Drenthe werden op vrijdagochtend geen coronapatiënten meer behandeld in een ziekenhuis. In Friesland liggen nog twee coronapatiënten op een ziekenhuisbed, waarvan één op een IC.