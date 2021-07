Automobilist met alcohol op valt met lege benzinetank stil op A7

nieuws

Foto 112groningen.nl

Agenten moesten in de nacht van vrijdag op zaterdag in actie komen omdat er op de A7 tussen Groningen en Drachten, vlak voorbij Vierverlaten, een personenauto stil was gevallen. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

De melding van een stilgevallen auto op de rijbaan richting Drachten kwam rond 00.45 uur binnen. “De benzine bleek op te zijn”, schrijft de politie. “Daarnaast bleek dat de bestuurder ook wat alcohol had gedronken. Wij hebben de automobilist meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse.” De personenauto werd door een bergingsbedrijf weggesleept.

De resultaten van de ademanalyse zijn nog niet bekend.