Auto op westelijke ringweg knalt op lantaarnpaal en belandt half in de sloot

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagmiddag op de westelijke ringweg is een automobilist gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond de klok van 17.00 uur ter hoogte van het Hoendiep op de rijbaan vanaf het Vrijheidsplein in de richting van Reitdiephaven. “Een personenauto is door nog onbekend oorzaak op een lantaarnpaal geknald”, vertelt Wind. “Vervolgens is het voertuig half in een sloot beland die parallel aan de ringweg loopt.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Behalve een ambulance rukte ook de Groninger brandweer met haar duikers uit. De duikers hoefden uiteindelijk niet ingezet te worden. “Ambulanciers hebben het slachtoffer behandeld. Voor zover bekend hoefde de persoon niet mee naar het ziekenhuis. Door de botsing ontstond er aan het voertuig flinke schade.”

Een bergingsbedrijf heeft de personenauto geborgen. Om de hulpverleners de ruimte te geven werd de oprit vanaf het Hoendiep naar de westelijke Ringweg enige tijd afgesloten. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.