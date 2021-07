Atalanta het vaakst geteld bij Tuinvlindertelling: “Maar of het nu goed gaat met de vlinders?”

nieuws

De Tuinvlindertelling 2021 zit er op. Uit de resultaten blijkt dat de atalanta in de afgelopen weken het vaakst geteld werd. Eigenlijk in alle gebieden in Nederland werd deze vlinder gezien.

De Tuinvlindertelling begon op 5 juli en duurde tot 25 juli. Meer dan 4.000 tuinbezitters hebben in deze periode doorgegeven welke vlinders zij in hun tuin hebben gezien. In totaal werden er ruim 10.000 tellingen gedaan waarbij er in totaal 110.000 vlinders zijn geteld. In de gemeente Groningen gaat het om ongeveer dertig tellingen. Behalve dat in de gemeente de atalanta vaak werd aangekruist, werd ook het klein koolwitje, de dagpauwoog en de citroenvlinder regelmatig gezien.

Ranglijst

Landelijk wordt de ranglijst dus aangevoerd door de atalanta die 33.122 keer werd geteld. Op plaats twee staat de dagpauwoog die 21.740 keer werd gezien. Het klein koolwitje, 11.259, citroenvlinder, 6.159, en groot koolwitje, 6.108, maken de top vijf compleet.

Groeizaam weertype

In Nederland gaat het al geruime tijd slecht met de vlinderpopulatie. Vooral de droogte van de afgelopen jaren heeft zijn sporen nagelaten. Ook de eerste twee weken van de telling verliepen niet al te best vanwege het natte en koele weertype. Halverwege juli kwam de omslag en was er een ware explosie van vlinders. Tellers reageerden enthousiast: “Nog nooit zag ik zoveel vlinders in mijn tuin.” Het natte en koele weertype zorgde voor groeizaam weer voor de voedselplanten van de rupsen. Verschillende soorten zijn na jaren weer op het niveau van dertig jaar geleden.

Nog steeds een daling

Ook in vergelijking met de afgelopen jaren werden er in de afgelopen weken meer vlinders geteld. Als het echter wordt vergeleken met de resultaten uit 2010 dan is er nog steeds sprake van een daling. En al zijn er dit jaar veel tuinvlinders, het is nog niet duidelijk hoe het gaat met de zeldzamere soorten die sterker bedreigd zijn. De Vlinderstichting roept iedereen op om in de tuin iets te doen voor vlinders. Plant nectarplanten voor vlinders en voedselplanten voor rupsen. Alleen dan kan ervoor gezorgd worden dat het tij gekeerd gaat worden.

Meer informatie over de telling vind je op deze website.