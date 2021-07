Arjen Robben bergt zijn voetbalschoenen op

sport

Arjen Robben

Arjen Robben hangt definitief zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Dat hebben Robben en FC Groningen donderdag bekendgemaakt.

Volgens de FC was het een kwestie van wikken en wegen en plussen en minnen tegen elkaar wegstrepen, met als uiteindelijke uitkomst dat de 37-jarige Robben zijn voetbalschoenen definitief opbergt. Het hoofd en het hart wilden nog heel graag, maar Robben liep toch tegen te veel fysieke drempels aan.

“Uiteindelijk moet je ook eerlijk zijn naar jezelf, maar deze beslissing moet nog wel even indalen,” aldus de 96-voudige international. Arjen Robben is met twaalf landstitels in vier verschillende landen de meest succesvolle Nederlandse clubvoetballer ooit. Hij speelde voor FC Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München. Vor de laatste club was hij zelfs tien jaar actief.

Een persoonlijk hoogtepunt was de finale van de Champions League in 2013 in Londen. De spits van Bayern München maakt de enige en dus winnende treffer in het duel met Borussia Dortmund.

“Mede vanwege zijn comeback bij FC Groningen, de getoonde clubliefde en zijn niet aflatende doorzettingsvermogen heeft hij een onbeschrijflijk gevoel van trots naar boven weten te halen bij alle Groningers en is Robben voor alles en iedereen rondom de club voor eeuwig een ware held.” aldus de website van de FC.