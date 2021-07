‘Arjen Robben heeft ook nog meegedaan aan dit kamp!’

Het oudste voetbalkamp van Nederland is weer begonnen: Voetbalkamp Groningen. Op de voetbalvelden van de voetbalverenigingen Be Quick en Helpman spelen 128 meisjes en jongens de sterren van de hemel.

“Ik vind het echt super leuk, je leert allemaal nieuwe kinderen kennen en daar leer je ook weer voetbal van.” vertelt deelneemster Liv. Het kamp duurt vijf dagen, elke dag wordt er weer wat nieuws geleerd. Vandaag stond verdediging op het programma.

Aanvaller Arjen Robben heeft in zijn jongere jaren ook meegedaan aan dit voetbalkamp. “Hij is toch wel de bekendste voetballer die onderdeel was van dit kamp.” vertelt organisator Bas Eimers. Veel kinderen hopen ook profvoetballer te worden: ”Ik wil graag bij Ajax voetballen!” vertelt Liv.

Voetbalkamp Groningen wordt volgend jaar weer georganiseerd.