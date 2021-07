“Als we niets doen, dan holt de natuur achteruit. Gelukkig is het tij aan het keren”

nieuws

Het blijft cruciaal om aandacht te hebben voor de natuur, zowel in landbouwgebieden als in de stad. Dat zegt Stadsvogeladviseur Maricée Ten Bosch in een interview met de Vogelbescherming.

Ten Bosch is Stadsvogeladviseur sinds 2009 in Groningen. In de afgelopen twaalf jaar ziet zij dat er veel veranderd is. De stad is groener geworden maar de voornaamste winst lijkt hem te zitten in dat steeds meer mensen zich lijken te beseffen dat de balans met de natuur hersteld moet worden. Voor dat doel echter bereikt is, moet er nog veel gebeuren.

“Er is beleid en visie”

Volgens de adviseur helpt het heel erg dat sinds de gemeenteraadsverkiezingen van november 2018 Groningen een groen college heeft. “Natuur staat hier echt op de agenda. Zo is er een speciale ambtenaar die zich bezighoudt met boomspiegel- en geveltuinen. En de vier stadsecologen hebben een soortmanagementplan, SMP, opgesteld. Hiervoor was onderzoek nodig naar alle gebouwgebonden soorten in de buurt. Inmiddels is de hele stad gecheckt op de aanwezigheid van huismus, gierzwaluwen en vleermuizen. Er is een plan opgesteld waaraan ook de woningbouwcorporaties zich hebben gecommitteerd. In ruil daarvoor krijgen zij een generieke ontheffing als ze willen bouwen of verbouwen. Voorwaarde is wel dat ze altijd voor de nodige nestvoorzieningen zorgen. Als Stadsvogeladviseur mocht ik meepraten over dit SMP. Ik was aanvankelijk een beetje sceptisch over de generieke ontheffing, Maar ik merk dat er goed wordt gemonitord. En er is beleid en een visie. Ook dat is positief.”

Verandering van bewustzijn

Sinds 2009 heeft Ten Bosch een heel netwerk opgebouwd. “Ik probeer vooral een spin in het web en aanspreekpunt te zijn. En zoveel mogelijk mensen bewuster te maken. Ik werk aan het ontwikkelen van lessen voor de basisschool. Jonge kinderen enthousiasmeren voor vogels en natuur vind ik leuk en noodzakelijk.” Inmiddels begint dat zijn vruchten af te werpen. Bijvoorbeeld als er gekeken wordt naar stadsnatuur. “Was een bloembak eerst vooral bedoeld voor de bloemetjes zelf, nu zijn die bloemen uitgezocht om de insecten een thuis te geven. Dat betekent een verandering van bewustzijn. We denken niet meer alleen aan onszelf.”

“Stadsnatuur versterken en verfraaien”

In de afgelopen periode is de Stadsvogeladviseur bezig geweest met het installeren van nestkasten voor de gierzwaluw en de slechtvalk op één van de watertorens in de stad. “Zo blijven we bezig voor de vogels. Belangrijk werk, want als we niets doen, holt de natuur achteruit. Zowel in de landbouwgebieden als in de stad. Gelukkig keert het tij en beseffen steeds meer mensen hoeveel we aan het verliezen zijn.” Urgent is het ook want er is in de afgelopen decennia veel verloren gegaan. “Daarom moeten we alle vogels, dieren, planten en bomen die er nog zijn, koesteren. Bijvoorbeeld, door vogels een nestelplek te bieden. Verder zijn er nog veel meer mogelijkheden om de stadsnatuur verder te versterken en verfraaien, om nog groener te bouwen. Daarmee maken we niet alleen onze eigen wereld leefbaarder, we worden er ook gelukkiger van.”

