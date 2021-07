“Als horeca worden we in kwaad daglicht gezet terwijl Testen voor Toegang zo lek is als een mandje”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Hij is boos, verdrietig en gepikeerd. Horecaondernemer Jacob-Jan Groeneweg van café Het Feest in de Peperstraat vindt dat de horeca in een kwaad daglicht wordt gezet terwijl het probleem niet bij hen ligt.

“Het is vreselijk”, zegt Groeneweg boos. “Als je naar de persconferentie van het demissionaire kabinet luistert dan krijgt de horeca de zwartepiet toegeschoven. Alsof het onze schuld is dat het aantal besmettingen zo hoog is opgelopen. Dat is niet zo. Ik ken bedrijven die bij de ingang ontzettend streng zijn en toch ontstaan er besmettingsclusters. Het komt omdat het hele systeem van Testen voor Toegang niet werkt.”

“Het werkt niet”

“Het is ook logisch hè? Je laat je op vrijdagmiddag testen aan de Bornholmstraat. Daar ben je negatief waarop je een toegangsbewijs krijgt. Vervolgens haal je boodschappen in de supermarkt, je loopt door de winkelstraat, je praat met wat vrienden. Allemaal situaties waarbij je besmet kunt raken. Vervolgens ga je zaterdagavond negatief een kroeg in terwijl je in de tussentijd, door je contacten, besmettelijk bent geworden. In onze zaken besmetten deze mensen vervolgens tientallen andere mensen. Het werkt niet.”

“Zo ga je niet met mensen om”

Groeneweg begrijpt ook het stigma van de media niet zo goed. “Afgelopen week werd er in de lokale media een lijst afgedrukt waarop het aantal besmettingen per horecagelegenheid te zien waren. Uit de lijst bleek dat er bij mij 26 personen positief getest waren, bij een collega van mij, bij de Negende Cirkel, 9 personen. Als er iemand is die ontzettend goed de maatregelen naleeft dan is het de Negende Cirkel. Daar wordt alles in het werk gesteld om aan de regels te voldoen. Ik bedoel, wij doen ook ons best, maar daar wordt helemaal niets aan het toeval overgelaten. En dan toch 9 besmettingen. Dat is super vervelend, maar zo ga je niet met mensen om. Het is echt niet netjes om hard werkende mensen zo te presenteren. Zeker niet als het systeem dat toegang geeft niet deugt.”

“Hoe ziek worden jongeren?”

Het demissionaire kabinet maakte vrijdagavond op een ingelaste persconferentie aanvullende maatregelen bekend. Aanleiding is het sterk oplopende aantal besmettingen. Zo moet de horeca tussen middernacht en 06.00 uur in de ochtend gesloten zijn, wordt Testen voor Toegang in de horeca voorlopig opgeschort en zijn meerdaagse festivals waarbij mensen niet kunnen zitten niet toegestaan. “Als mensen heel ziek worden, als de druk op de ziekenhuizen heel groot wordt, dan vind ik het geoorloofd om de nachthoreca te sluiten. Maar hoe ziek worden jongeren? Ik heb twee vrienden die volledig gevaccineerd zijn en toch ziek zijn geworden. We moeten ook nadenken hoe we verder moeten. Desnoods met ieder jaar een booster-prik voor mensen die kwetsbaar zijn, maar zie het voor de rest als een soort griep. Heel vervelend, maar wel iets waar we mee moeten leren leven.”

“Situatie moet niet te lang duren”

Dat de nachthoreca dicht moet kost volgens Groeneweg ook veel geld. “Het is niet alleen een lichtknop die je indrukt en een deur die je op slot doet. Ik weet dat ik nu een maand dicht ben dus ik kan de drank die ik ingekocht heb, weggooien. Personeel dat ik ingehuurd heb, heb ik de wacht aan moeten zeggen en dan te bedenken dat het al ontzettend moeilijk is om überhaupt aan personeel te komen. Deze situatie moet sowieso ook niet te lang duren.”

Hypocriet

Groeneweg noemt het gedrag van bepaalde collega’s ook hypocriet. “De afgelopen dagen zag ik artikelen voorbij komen dat verschillende horecazaken zelf besloten hadden om dicht te gaan. Omdat het aantal besmettingen zo hoog was opgelopen. Ik zeg niet dat die zaken er niet zijn, maar ik weet ook dat er horecazaken zijn die niets anders konden omdat al hun personeel in quarantaine zat. Zo is hoe ik het ook gecommuniceerd heb. Wees gewoon eerlijk, en doe niet hypocriet.”