“Als een omroep dag en nacht in touw is vanwege de watersnood, dan is het logisch dat je hulp biedt”

Bron foto: Elin Stil

Bij Omroep Venlo blikken ze tevreden terug op de verslaggeving van de afgelopen dagen. Professionals en vrijwilligers waren dag en nacht in touw om verslag te doen. Iets wat bij OOG Tv niet onopgemerkt is gebleven.

“Het was afgelopen zaterdag”, vertelt directeur Evert Janse van OOG Tv. “Ineens bedacht ik mij, kunnen wij hen niet helpen? We hebben met Omroep Venlo een goede relatie, het is een hartstikke leuke omroep. Ik heb daarop gebeld met Evert Cuijpers die directeur is van de omroep aldaar. Hij sprak direct zijn waardering uit over het aanbod dat wij deden en zou er zo snel mogelijk op terug komen. Het plan was om een verslaggever van ons, Chris Bakker, tijdelijk naar Venlo te sturen. Chris zou dan kunnen helpen bij de verslaggeving.”

Hulp bieden

Voor Janse is het aanbod niet meer dan logisch. “Bij Omroep Venlo hebben ze ontzettend veel werk verzet om de bevolking op de hoogte te houden. Ze hebben het ook flink voor de kiezen gekregen. Ik begreep van Cuijpers dat er medewerkers zijn geweest die ontzettend lange werkdagen hebben gemaakt. Die op de been bleven dankzij de adrenaline. Als zo’n ramp in Nederland gebeurt dan is het minste wat je kunt doen om je hulp aan te bieden. Dat is wat wij gedaan hebben. Nee zeggen mag, maar dan hebben wij in ieder geval onze goede wil getoond.”

“Goede buren en verre vrienden bleken evenzo belangrijk”

De geste blijft in Limburg niet onopgemerkt. Directeur Cuijpers schrijft maandag in een blogbericht: “We dachten niet in standpunten, meningen, wijken, stadsdelen of in landsgrenzen. Iedereen was er. Voor elkaar en vooral met en naast elkaar. Goede buren én verre vrienden bleken evenzo belangrijk. Speciaal dank ook aan bijvoorbeeld de Groningse omroep OOG die ons spontaan hulp aanbood.”

“We helpen als het kan”

Uiteindelijk werd er door Venlo geen gebruik gemaakt van de uitgestoken hand. “Het was de bedoeling dat onze Chris zondagmiddag af zou reizen. Zondagochtend werd ik gebeld dat het niet nodig was. Ze hadden in de ochtend een redactievergadering gehad. Het beeld toen was dat de situatie langzaam overzichtelijk werd. Dat het aanbod is afgeslagen is overigens niet erg. Bij een eventuele volgende keer handelen we opnieuw zo. Dat is ook onze stijl. We denken met omroepen mee, en we helpen als dat kan.”