Alle Groningse ambulances krijgen nieuwe monitoren voor hartfilmpjes

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het is waarschijnlijk het meest gebruikte hulpmiddel in een ambulance: de monitor. De komende drie jaar krijgen alle 44 ambulances van Ambulancezorg Groningen zo’n nieuw apparaat.

Met de monitor kunnen hartfilmpjes worden gemaakt, kan de bloeddruk worden gemeten en kan het ook functioneren als defibrillator bij een hartstilstand. Op dit moment beschikken de voertuigen ook over een monitor maar de nieuwe versie heeft een aantal belangrijke verbeteringen. Zo is de handgreep van het apparaat ergonomischer. Daarnaast is het scherm touchscreen waardoor er sneller keuzes gemaakt kunnen worden en deze ook met handschoenen aan bediend kan worden. Bovendien hebben de nieuwe monitoren een 4G-modem waardoor informatie sneller wordt geüpload in vergelijking met de huidige apparaten die over een 3G-moden beschikken.

De eerste zeven nieuwe monitoren zijn vorige week geleverd. Volgend jaar volgt er een levering van vijftien nieuwe monitoren en in de daarop volgende twee jaren worden er nog eens 22 stuks geleverd. Zeven oude toestellen krijgen een tweede leven in de zorgambulances die in Groningen rijden.