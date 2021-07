Alex Friedrich gaat weg bij UMCG; microbioloog wordt bestuursvoorzitter in Münster

nieuws

Foto: RUG

Alex Friedrich stopt per 1 oktober als arts-microbioloog en hoogleraar microbiologie bij het UMCG. Friedrich wordt bestuursvoorzitter bij het UKM, de Universitätsklinikum Münster.

Friedrich treedt per 1 januari 2022 in dienst en wordt tevens medisch directeur. De UKM is voor Friedrich niet onbekend. In de periode van 2001 tot 2006 volgde Friedrich zijn specialisaties in het ziekenhuis. In 2011 werd hij bij Rijksuniversiteit Groningen aangesteld op leerstoel Medische Microbiologie.

Friedrich werd in Noord-Nederland bekend als pleitbezorger voor coronatests tijdens de coronacrisis. Onder zijn leiding volgden de noordelijke ziekenhuizen een eigen pad, met name tijdens de eerste golf van de coronacrisis. Dat stootte toen tegen het zere been in Den Haag. Minister Hugo de Jonge trok later juist in de richting van het noordelijke beleid en zette ook in op ‘testen, testen, testen’, zoals de gevleugelde uitspraak van Friedrich luidde.

Het is nog niet bekend wie Friedrich gaat opvolgen.