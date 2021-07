Ale oefenduels van FC Groningen live via internet

nieuws

Foto: FC Groningen

Alle oefenduels van FC Groningen in aanloop naar het komende seizoen zijn live te volgen via internet. De FC heeft hiervoor met NDC Mediagroep een samenwerking gesloten.

Voor alle mensen met een account via ‘Mijn FC Groningen’ en voor de abonnees van het Dagblad van het Noorden worden de zeven oefenduels live aangeboden. Supporters met een ‘Mijn FC Groningen’ account krijgen op de wedstrijddag per email een link toegestuurd om de wedstrijd te kunnen bekijken.

FC Groningen biedt de oefencampagne aan omdat bij een groot deel van de voorbereiding nog geen publiek aanwezig kan zijn. NDC Mediagroep heeft zich als partner van de voorbereiding verbonden aan de FC.

Het verloop van alle oefenwedstrijden is zoals gebruikelijk ook te volgen via de social mediakanalen van de club. Later op de dag is een samenvatting te zien op het YouTube-kanaal van FC Groningen. Er zijn tussen 3 juli en7 augustus in totaal acht oefenwedstrijden.