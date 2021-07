Afgelopen week vijftien procent minder nieuwe besmettingen in Groningen

nieuws

In de afgelopen week registreerde het RIVM 2.842 nieuwe besmettingen met het coronavirus in de provincie Groningen. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland.

In Groningen werden 512 besmettingen minder gevonden dan in de week tussen 6 en 13 juli, een daling van ruim vijftien procent. Daarmee liep het aantal besmettingen terug tot 485 infecties per 100.000 mensen. Ondanks het dalende aantal besmettingen blijft het risiconiveau voor Groningen staan op zeer ernstig.

Landelijk steeg het aantal nieuwe besmettingen met 34 procent. Het RIVM spreekt van een ‘voorzichtige stabilisatie’. De komende week zal duidelijk worden of de stabilisatie in het aantal meldingen van personen met een positieve test van de laatste dagen wordt omgezet in een daling.

Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis werd opgenomen is in de afgelopen week gestegen naar 205 opnames. Dat zijn 120 opnames meer dan een week eerder. Op de IC intensive care-afdelingen werden 31 nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen, dat zijn 19 opnames meer dan een week eerder. Het reproductiegetal is gedaald van 2,17 naar 1,75.